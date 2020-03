Gemeentelijke tegemoetkoming voor evenementenorganisatoren

nieuws

Evenementenorganisatoren in de gemeente Groningen krijgen vrijdag een brief van het college van burgemeester en wethouders met een aanbod voor ondersteunende maatregelen tijdens de coronacrisis.

De ondernemers krijgen de mogelijkheid om leges en ontheffingen van de gemeente vergoed te krijgen voor evenementen die door de corona-uitbraak niet door kunnen gaan.

Wethouder Chakor hoopt dat sommige evenementen in de zomer of het najaar alsnog kunnen plaatsvinden: “Gezondheid gaat uiteraard voor. We zien echter als college dat de maatregelen rondom corona ook grote gevolgen heeft voor de evenementensector in Groningen. We willen daar waar mogelijk deze sector daarom ook ondersteunen.”

De gemeente onderzoekt of bepaalde evenementen verplaatst kunnen worden. Organisatoren worden verzocht om vóór 9 april hun wensen kenbaar te maken. Afhankelijk van de situatie rondom de verscherpte maatregelen om het coronavirus in te dammen, vindt dan een nieuwe evenementeninvulling van de jaarkalender 2020 plaats. Dit gebeurt in afstemming met de Veiligheidsrisico en de betrokken hulpdiensten.