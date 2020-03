Gemeente sluit voorlopig twee van de vijf loketten Burgerzaken

nieuws

De dienstverlening van de gemeente Groningen blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Wel zijn er vanwege het coronavirus enkele aanpassingen.



‘Heb je gezondheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts), dan vragen we je vriendelijk om je afspraak met de gemeente uit te stellen naar een later moment’, schrijft de gemeente.

Vanaf maandag 16 maart zijn alleen de loketten Burgerzaken op de locaties Kreupelstraat (Groningen), Haren en Ten Boer open. Deze loketten zijn elke werkdag wel langer open. Je kunt vanaf 16 maart alleen op afspraak langskomen op deze locaties.

De loketten op de locaties Hoogkerk en Lewenborg gaan tijdelijk dicht. Hierdoor kunnen aangevraagde paspoorten, rijbewijzen en ID-kaarten in Groningen alleen opgehaald worden op de locatie Kreupelstraat. Hiervoor hoef je geen afspraak te maken. Kijk voor meer informatie op gemeente.groningen.nl/coronavirus.