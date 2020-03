Gemeente presenteert groenplan “Vitamine G”

nieuws

Het gemeentebestuur wil elk jaar duizend bomen planten en 30 duizend vierkante meter groen aanleggen. Dat staat in het concept groenplan van de gemeente, genaamd “Vitamine G”.

“Naast bomen zorgen plantvakken, grasvelden en parken voor aantrekkelijke wijken en dorpen, en versterken ze biodiversiteit,” zegt wethouder Glimina Chakor. Dit jaar worden onder meer het Schouwburgplein en Damsterplein groener gemaakt. Ook wordt een ecologische verbinding aangelegd tussen het Kardingerbos en Meerstad. In het buitengebied van Haren worden houtwallen en hagen hersteld.

Verder zijn er plannen voor meer groen op de Grote Markt, Westerhaven, Ruskenveense plas en de Stadsweg tussen Ten Boer en Groningen. Volgens de gemeente kan de vergroeningsopgave alleen slagen in samenwerking met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere kennisinstellingen. Want vergroening vindt juist ook plaats in tuinen en op terreinen. Het plan is vrij voor inspraak en kan geraadpleegd worden op www.gemeente.groningen.nl/groenplan.