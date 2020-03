Gemeente Groningen wordt aangesloten op glasvezelnetwerk

nieuws

KPN NetwerkNL en de gemeente Groningen hebben het startsein gegeven voor aansluiting op het glasvezelnetwerk. Wethouder Paul de Rook en regiodirecteur Jeroen van der Jagt van KPN hebben woensdag hun handtekening gezet onder de plannen.

In totaal krijgen ruim 88 duizend huishoudens de komende jaren zo’n aansluiting. Het graafwerk in het gebied start begin maart. Vervolgens worden de werkzaamheden per wijk ingepland. Het gaat om zogenoemde fiber to the home aansluitingen: van de wijkcentrale tot aan de meterkast van de consument. Het netwerk wordt van wijk tot wijk aangelegd.

Wethouder Paul de Rook zegt: “We verwachten dat de komende jaren de datagroei enorm zal toenemen, niet alleen door intensiever gebruik van internet, maar ook door ontwikkelingen als virtual reality en artifical intelligence. Met glasvezel krijgen onze inwoners voor al deze doeleinden een betrouwbaar netwerk.”

Volgens KPN levert glasvezel de beste kwaliteit netwerk. Het is de meest stabiele technologie, omdat het gebruikmaakt van lichtsignalen in plaats van stroomsignalen. Daardoor verliest het signaal onderweg minder tot geen snelheid. Uiteindelijk zal KPN NetwerkNL overal zijn kopernetwerk vervangen door glasvezel. Als het glasvezelnetwerk er eenmaal ligt, staat het open voor de diensten van verschillende providers.