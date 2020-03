Gemeente en hyperloop-ontwikkelaar willen online in gesprek met omwonenden

nieuws

Foto: Hardt Hyperloop

De gemeente Groningen en Hardt Hyperloop zouden afgelopen maandag een informatiebijeenkomst organiseren over de bouw van de het hyperloop-testcentrum in de Lagelandpolder. Omdat deze is afgeblazen, willen de partijen nu voorlichting te geven en een participatiegroep starten middels het internet.

Volgens de gemeente zijn er op dit moment geen vastomlijnde plannen voor de aanleg van het hyperloop-testcentrum. Als aftrap was een informatiebijeenkomst gepland in café De IJzeren Klap in Harkstede. Het was de bedoeling dat hier een participatiegroep gevormd zou worden, waar inwoners en omwonenden van de polder hun wensen en bedenkingen konden uitten over gebiedsvisie voor de polder voor de komende 20 jaar.

Als online alternatief is nu de presentatie van omgevingsmanager Marco Sanders te zien op YouTube. Verder kan een groep van rond de vijftien mensen vijfmaal online bij elkaar komen met de gemeente Groningen en Hardt Hyperloop om te inventariseren welke mogelijkheden, wensen en bedenkingen er zijn. Omwonenden zijn in dit geval mensen die wonen in het gebied begrensd door het Slochterdiep, Eemskanaal zuidzijde, Lagelandsterweg en Hamweg. Aanmelden voor de groep kan via een e-mail aan Marco Sanders via marco.sanders@groningen.nl.