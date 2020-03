“Geen zorgen over snelheidsverlaging voor ambulances”

nieuws

foto 112groningen.nl

Ambulancezorg Groningen maakt zich geen zorgen over de snelheidsverlaging op snelwegen die halverwege deze maand wordt ingevoerd. De maatregel betekent dat ambulances ook minder snel mogen rijden.

In Nederland bestaat de richtlijn dat ziekenwagens veertig kilometer sneller mogen rijden dan de geldende maximumsnelheid op wegen. Dit betekent dat op een weg waar 130 kilometer per uur mag worden gereden, ambulances er 170 mogen rijden. Vanwege de stikstofcrisis heeft het kabinet besloten de snelheid overdag te verlagen naar honderd wat voor ambulances betekent dat er straks nog maximaal 140 gereden mag worden. “Wij verwachten geen problemen”, zegt Jeroen van der Ster van Ambulancezorg Groningen. “Op dit moment rijden we ook bijna nooit 170. Gewoonweg omdat dit te gevaarlijk is.”

Toch betekent het dat ambulances straks langer onderweg zijn. Volgens Van der Ster moet dat wel in een perspectief worden bekeken. “Als iemand hulp nodig heeft dan begint onze zorgplicht al op het moment van een telefoontje naar het alarmnummer. In onze ambulance kunnen we al heel veel doen. Het is niet zo dat een behandeling pas in het ziekenhuis begint. Op de plaats van een incident en onderweg kunnen we al heel veel dingen doen.”

Wel zegt Ambulancezorg Groningen dat ze de situatie straks heel goed gaan monitoren. “We kunnen precies zien hoe lang een ambulance er over doet om van plaats A op locatie B te komen. We hebben ook de richtlijn dat we binnen vijftien minuten ergens moeten zijn. Als uit deze gegevens blijkt dat vanwege de snelheidsmaatregel onze dienstverlening in problemen komt dan gaan we uiteraard aan de bel trekken. Maar op dit moment zie ik deze problemen nog niet.”