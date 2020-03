‘Geen vermoeden van besmetting onder skiënde Vindicaters’

nieuws

Foto: Andor Heij

Volgens Jos Rietveld, directeur van de GGD in Groningen, is er geen vermoeden van een besmetting met het coronavirus onder de negenhonderd studenten van Vindicat. Zij komen zaterdag terug naar Groningen van hun skivakantie in Sestriëre.

De reisorganisatie gaat ter plekke controleren op symptomen van besmetting. Verdachte patiënten gaan niet mee met de bus naar huis, de GGD heeft ter plekke faciliteiten om de studenten te testen. Hoewel er geen vermoeden is van besmetting onder de studenten, vereist de reis wel een speciale aanpak. De GGD en de Veiligheidsregio Groningen gaan samen een plan van aanpak opstellen voor de terugkeer van de studenten.

Vindicat zelf maakt donderdag ook bekend dat de studenten twee weken weg blijven bij colleges. Dat heeft de studentenvereniging zelf besloten, na overleg met een bezorgde Rijksuniversiteit Groningen.