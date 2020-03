Geen verbod op posters Second Love

nieuws

De gemeente is niet van plan, posters van het platform Second Love te verbieden. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van de ChristenUnie.

De datingwebsite Second Love geeft mensen de kans een spannend avontuur of relatie te zoeken, al hebben ze al een relatie. Volgens de ChristenUnie ondergraaft de site daarmee waarden als betrouwbaarheid en eerlijkheid. De posters zijn inmiddels verboden in de gemeente Rhenen.

In Groningen gaat dat niet gebeuren. De gemeente vindt dat inwoners deze afweging zelf wel kunnen maken. Het valt onder de individuele keuzevrijheid van de Groninger. Bovendien is de reclame volgens de Reclame Code Commissie niet in strijd met het maatschappelijk fatsoen.