Geen handen schudden en extra hygiëne op Groninger scholen

Foto: OOG RTV. Corona virus handen wassen

In het Groninger onderwijs worden voorlopig geen handen geschud. Dat adviseert Openbaar Onderwijs Groningen. Ook komen er extra sanitaire voorzieningen op de scholen. Dit om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Ook bij de kinderopvang worden de komende tijd geen handen gegeven. “Wij zijn als organisatie verantwoordelijk voor een grote groep leerlingen en medewerkers. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere”, aldus de onderwijsorganisatie.

Verder wordt geadviseerd thuis te blijven wanneer iemand contact heeft gehad met een coronapatiënt of iemand in een gebied is geweest met veel besmettingen en er thuis “grieperige” klachten zijn. De overige leerlingen en medewerkers worden gewoon op school verwacht, mits er een andere reden is voor absentie.

Daarnaast zijn er de gebruikelijke adviezen zoals regelmatig de handen wassen, niesen in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoeken.

Schoolreizen, uitwisselingen of excursies zowel naar binnen- als buitenland gaan deze week niet door. Als er ouderbijdrages betaald zijn, worden die teruggestort. Alle overige schoolactiviteiten gaan wel door. Vrijdag wordt de situatie opnieuw bekeken.

Speciaal onderwijs

Voor de Groninger Buitenschool en de P.J.F. Mytylschool geldt dat ouders de komende twee weken bepalen of hun kind naar school gaat. Op deze scholen zitten kinderen met een zwakkere gezondheid en/of lichamelijk en geestelijke beperking.