Geen fysiek onderwijs op Hanzehogeschool tot 1 juni

Foto: Sicco Haring

Aan de Hanzehogeschool Groningen vindt in ieder geval tot 1 juni geen fysiek onderwijs plaats. Al het onderwijs wordt op afstand, online gegeven. Dat is woensdag bekendgemaakt.

Vanwege het aangescherpte beleid van het kabinet rond het coronavirus heeft de Hanzehogeschool samen met de meeste hogescholen besloten om tot 1 juni geen fysiek onderwijs meer te geven. Dit geldt ook voor de tentamens. De studenten en medewerkers zijn hierover geïnformeerd.

Het is onmogelijk om binnen de nieuwe maatregelen van de overheid het fysieke onderwijs op 6 april weer te starten. De gebouwen blijven tot in ieder geval 1 juni gesloten voor medewerkers en studenten. Die moeten dus thuis studeren en werken. Mochten de maatregelen rond het virus versoepeld worden dan wordt bekeken of bepaalde vormen van onderwijs en toetsing weer op de locatie kunnen plaatsvinden.

De colleges aan de Hanze worden sinds 16 maart al digitaal gegeven en de alternatieven voor fysieke tentamens gaan binnenkort van start. Dit betekent dat alle lessen en geplande toetsen digitaal door gaan. Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de studenten zo weinig mogelijk studievertraging oplopen. Aan alternatieven voor stages, afstudeeropdrachten en practica wordt gewerkt. De open dag van 3 april vindt volledig online plaats.

