“Geen enkele speler van Forward 1 was in Noord Italië”

Foto Martijn Minnema: Groninger Boys - Forward

Geen enkele speler van de eerste selectie van Forward is in Noord Italië geweest op skivakantie. Dat zei Forward trainer Gert Jan van Dijken zondag in het radioprogramma OOG Sport.

Forward is gelieerd aan studentenvereniging Vindicat, maar er spelen ook andere studenten. Negenhonderd leden van Vindicat keerden zaterdag terug uit Italië. Omdat Groninger Boys vreesde voor het coronavirus dat in Noord Italië heerst, weigerde de ploeg zondag in de derde klasse B tegen Forward te voetballen. Dat maakte Groninger Boys vrijdag al bekend.

Van Dijken zegt dat Forward dit uit de media moest vernemen. De spelers van Forward kwamen zondag wel bijeen op sportpark Zernike. Omdat Groninger Boys inderdaad niet kwam opdagen heeft de eerste selectie maar een training afgewerkt.

Welke gevolgen dit heeft voor Groninger Boys is nog niet bekend. Mogelijk volgt er een boete van de KNVB en puntaftrek.

