Geen bezoek meer voor patiënten UMCG van buiten drie noordelijke provincies en Overijssel

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Patiënten in het UMCG mogen geen bezoek meer ontvangen van mensen die niet uit Groningen, Friesland, Drenthe of Overijssel komen. Het ziekenhuis nam de maatregel vrijdag, in verband met de uitbraak van het coronavirus.

Het UMCG schrijft de maatregel zelf ‘hartverscheurend’ te vinden, maar wel uiterst noodzakelijk. Eerder maakte het ziekenhuis al bekend dat patiënten niet meer dan één bezoeker per dag mogen ontvangen en dat kleine kinderen niet meer mee op bezoek mogen. Ook worden bezoekers met ziekteverschijnselen van het coronavirus geweerd uit het ziekenhuis.

In het UMCG zijn inmiddels 39 besmette medewerkers gevonden. De maatregelen zijn dan ook om zowel het personeel als de patiënten van het ziekenhuis te beschermen tegen COVID-19.