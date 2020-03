nieuws

foto: Dieuwert Tuinstra

Bij medewerkers en leerlingen in het openbaar onderwijs is nog geen enkele besmetting met het coronavirus vastgesteld.

Dat is volgens Openbaar Onderwijs Groningen vrijdagavond de laatste stand van zaken .

Wel blijven enkele leerlingen thuis uit voorzichtigheid. Dat is gebeurd in samenspraak met de huisarts of de GGD.