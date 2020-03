‘Geef bloembollen een tweede leven’

nieuws

De stad kent al mensen die het opnemen voor een langer leven voor kerstbomen. Nu is er een initiatief om potjes met uitgebloeide bolgewassen niet zomaar weg te gooien.



Op de Facebookpagina van Oproepjes voor Groningers verscheen deze week de volgende oproep:

‘Veel mensen van jullie hebben ze ongetwijfeld thuis in huis staan. Hyacinten, Narcissen (of zusjes er van), blauwe besjes en andere voorjaarsbloeiers. Nu gooien veel mensen deze weg en dat is zonde, want ze kunnen nog gerust een ronde mee.

.

Je kunt ze poten in je eigen tuin, of wegzetten in een kast (donker) en ze volgend jaar weer tevoorschijn halen (knip het groen er niet vanaf, pas als het helemaal geel/verwelkt is) of plant ze ergens in een gemeente tuin!

Of wil je er vanaf maar heb je geen zin in vieze vingers en woon je in of rondom het centrum van Groningen stad? Ik kom ze met plezier halen en geef ze een tweede leven!’

En zelfs het potje kan een tweede leven krijgen, getuige deze actie van de Stadsakker: