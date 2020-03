Gaslekkage in woning Timorstraat: bewoner aangehouden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De bewoners van een aantal woningen aan de Timorstraat hebben maandagavond korte tijd hun woningen moeten verlaten vanwege een gaslekkage. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een aardgaslekkage kwam rond 18.00 uur bij de hulpdiensten binnen. Behalve de brandweer werd ook de politie en een ambulance ter plaatse gestuurd. “De hulpdiensten zijn bij aankomst direct een onderzoek gestart”, vertelt Ten Cate. “Het onderzoek spitse zich al snel toe op één specifieke woning. In deze woning werd ook daadwerkelijk gas gemeten.” Terwijl brandweerlieden op zoek gingen naar de oorzaak ziet Ten Cate dat de bewoner van het pand door agenten wordt aangehouden.

Rond 18.45 uur wordt de situatie veilig verklaard en mogen de bewoners van naastgelegen panden hun woningen weer in. “Energiebedrijf Enexis is ter plaatse om het euvel op te lossen.” Hoe de gaslekkage kon ontstaan is onbekend. Ook is onbekend waarom de bewoner werd aangehouden.