Forum ook tot april dicht, net als bibliotheek Lewenborg

Foto Kimberly Blaak Forum Groningen

Forum Groningen is tot 1 april gesloten, vanwege het coronavirus. Eerder meldde het Forum al dicht te gaan, maar een einddatum werd nog niet genoemd.

Mensen die online kaarten hebben gekocht voor voorstellingen krijgen hun geld terug. Anderen pas als het Forum weer open gaat.

De bibliotheek in Lewenborg gaat ook dicht tot 1 april. Het is nog onduidelijk wat er met gereserveerde boeken gaat gebeuren. Dat geldt ook voor de bibliotheek in het Forum.

De bibliotheken in Selwerd, Haren, Beijum, Ten Boer, Hoogkerk, Vinkhuizen en De Wijert blijven wel open.