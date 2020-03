Forum Groningen sluit vanaf vrijdag de deuren

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Het Forum Groningen is vanaf vrijdag tot nader order gesloten. De directie nam het besluit in navolging van de maatregelen die het kabinet donderdagmiddag heeft afgekondigd om het coronavirus in te dammen.

Restaurant NOK is donderdagavond al gesloten. Met het besluit volgt het Groninger Forum de richtlijn van het RIVM. Tot vlak voor de bekendmaking was er nog druk overleg tussen het bestuur en wethouder Paul de Rook.

De nieuwe kabinetsmaatregelen zorgen ervoor dat vrijwel alle culturele- en sportactiviteiten in de gemeente niet doorgaan. Ons liveblog geeft een blik op de specifieke maatregelen van verschillende instellingen en sportverenigingen.