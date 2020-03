Fortuna-verdediger Wessel Dammers voor drie jaar naar FC Groningen

sport

Foto: Erwin Otten

Verdediger Wessel Dammers komt transfervrij naar FC Groningen. Hij kwam de afgelopen drie seizoenen voor Fortuna Sittard in actie en heeft voor drie seizoenen bij de FC getekend.

Dammers (25) heeft in de jeugdopleiding van Excelsior en Feyenoord gespeeld. In het betaald voetbal debuteerde hij bij Feyenoord en stond hij ook nog bij Cambuur onder contract.

De verdediger is dit seizoen enkele maanden geblesseerd geweest. In totaal speelde Dammers bijna honderd duels in het betaald voetbal, waarin hij vijf keer scoorde.