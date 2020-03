FNV schaart zich achter SP Groningen in strijd om hogere lonen bij callcenters

nieuws

Het pand van Transcom aan de Kadijk. Foto: Tom Veenstra

De FNV gaat een petitie opstellen, waarmee de vakbond aan de poorten gaat staan van verschillende callcenters. Daarmee wil ze de SP Groningen steunen in de strijd om hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden bij callcenters.

De gemeenteraadsfractie van de SP stelde een zwartboek op over callcenters in de Stad. Volgens Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP, maakt het niet uit of de FNV hierbij op steun van de SP zit te wachten, zo schrijft de vakbond op haar website. ‘Het gaat ons om de mensen. We willen dat zij zich verenigen om een vuist te kunnen maken. De organisatiegraad is nu nog veel te laag”, zo vertelt Dijk aan de FNV.

Behalve bij de werkgevers wil Dijk ook aan de bel trekken bij hun opdrachtgevers. Dijk: “Net als in bijvoorbeeld de schoonmaak spelen ook zij een rol bij het uitknijpen van de werknemers. Ze willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en bedingen daarom zo laag mogelijke prijzen. De rekening daarvoor wordt doorgeschoven naar de mensen die er werken.”