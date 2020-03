FMS: “Sluit de scholen vanwege het coronavirus”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Federatie Medisch Specialisten, FMS, roept zaterdag de politiek op om alle scholen in Nederland te sluiten vanwege het coronavirus. “We moeten het zekere voor het onzekere nemen.”

De FMS is een overkoepelende organisatie waar zo’n 22.000 specialisten en instellingen in Nederland door vertegenwoordigd worden. Zaterdag hield de organisatie een webinar (een lezing, workshop of een andere vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet, red.) met zo’n duizend artsen over het coronavirus. “Naar aanleiding van dit webinar vragen wij aan de politiek of er inderdaad voldoende onderbouwing is voor het besluit om de scholen open te houden”, zegt federatievoorzitter Paul van Benthem. Volgens de FMS is er nog te weinig bewijs dat kinderen het virus niet kunnen overdragen. “Neem daarom het zekere voor het onzekere en sluit daarom alle scholen.”

“Doe het maximale wat nodig is”

Afgelopen donderdag tijdens de persconferentie waarbij premier Mark Rutte (VVD) en het RIVM een pakket noodmaatregelen bekendmaakte om het coronavirus in te dammen werd gezegd dat scholen voorlopig de deuren niet hoeven te sluiten. Volgens de minister-president zijn de maatschappelijke gevolgen van zo’n besluit te groot omdat ouders van deze kinderen moeten werken in belangrijke sectoren als de zorg. Ook zouden er volgens Rutte nog weinig kinderen besmet zijn met het virus en zou de kans heel klein zijn dat kinderen elkaar besmetten. De FMS twijfelt daar aan. “Wij willen onze dokters en alle zorgverleners veilig houden, ook in de thuissituatie. Is er voldoende onderbouwing van het besluit dat de kinderen niet veel bijdragen aan de transmissie van het virus? Doe het maximale wat nodig is.”

Vermijd sociaal contact

De FMS roept daarnaast op om sociaal contact te vermijden. “Ga niet naar feestjes en probeer sociaal contact zoveel mogelijk te vermijden. Dit moeten we echt doen als we samen de stijging van het aantal besmettingen tot stilstand willen brengen.” Het RIVM deed eerder zaterdag al een vergelijkbare oproep.