File op A28 door ongeluk met meerdere voertuigen

Foto: Andries Oord

Automobilisten op de A28 moeten dinsdagochtend rekening houden met vertraging. Door een ongeval waarbij drie voertuigen betrokken zijn is een rijbaan afgesloten.

“Het ongeluk vond plaats even na de klok van 08.00 uur”, vertelt Paul Heidanus van de politie Noord-Nederland. “Het gaat om een ongeval met drie voertuigen waarbij geen gewonden zijn gevallen.” Het ongeluk vond plaats ter hoogte van Haren op de rijbaan richting Assen. Eén rijbaan is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de vluchtstrook.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend. “In principe heeft dat voor ons op dit moment ook geen prioriteit. Er zijn geen mensen gewond geraakt, dus dat betekent dat wij niet met de VOA ter plaatse komen, tenzij wij de indruk hebben dat het ongeluk een gevolg is van een grove verkeersovertreding. De oorzaak proberen we te achterhalen aan de hand van de verklaringen van de betrokkenen.”

Rond 09.15 uur was de weg weer open voor het verkeer.