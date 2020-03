File door verkeersongeluk op zuidelijke ringweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk donderdagmiddag op de zuidelijke ringweg zijn twee personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.40 uur. “De auto’s botsten op de N7 nabij het Julianaplein”, vertelt Ten Cate. “Het gebeurde in de rijrichting van Hoogkerk richting Hoogezand. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. Twee auto’s zijn in ieder geval met elkaar in botsing gekomen. Vanwege het ongeluk werd één rijstrook afgesloten.”

Of er mensen gewond zijn geraakt is onbekend. “Een bergingsbedrijf heeft de beide voertuigen weggesleept. Inmiddels is de weg weer open.”