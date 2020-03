nieuws

Foto: Martin Nuver - 112 Groningen

Aan de Beijumerweg is dinsdagmiddag een fietser te water geraakt. Politieagenten en omstanders haalden de man uit het water.

De man is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe de man te water heeft kunnen raken, is nog niet bekend.

Naast de politie kwamen ook meerdere ambulances en brandweereenheden ter plaatse om assistentie te verlenen, waaronder een duiker.