Fietser gewond bij verkeersongeluk Reitdiephaven

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagochtend in de Reitdiephaven is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van het ongeluk kwam rond 09.50 uur bij de hulpdiensten binnen. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend”, vertelt Ten Cate. “Ter hoogte van de rotonde met de Professor Uilkensweg kwamen een taxi en een fietser met elkaar in botsing. Op de fiets zaten een moeder en haar kindje. Het tweetal kwam door de aanrijding ten val.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulancemedewerkers hebben de vrouw en het kindje gecontroleerd. Het kindje bleek niets te mankeren maar de vrouw is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het kind werd even later opgehaald door familieleden.” Naar de precieze toedracht wordt onderzoek gedaan.