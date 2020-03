Fietser gewond bij verkeersongeluk Gotenburgweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk maandagochtend op de Gotenburgweg is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 08.05 uur ter hoogte van de kruising met de Bornholmstraat. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “De bestuurder van een busje kwam in aanrijding met een fietser. De fietser is daarbij ten val gekomen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer behandeld. Het is onbekend of deze ook is meegenomen naar het ziekenhuis.”

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.