Fietsendief op heterdaad aangehouden

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Een fietsendief kon donderdagmiddag op heterdaad worden aangehouden in de Indische Buurt. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

“Hier in de Molukkenstraat staan vier politieauto’s”, vertelt Lameris. “Rond 13.30 uur hebben de agenten op heterdaad een fietsendief aan kunnen houden. Hoe de agenten de man op het spoor zijn gekomen is onbekend. De man was in bezit van één of twee gestolen fietsen. De politie doet hier onderzoek naar.”

Na de aanhouding werd de man overgebracht naar het politiebureau. Daar zal hij de komende dagen worden verhoord.