FC Groningen niet in actie tot 1 juni

nieuws

Euroborg - Foto: Flickr 21millimeter (CC BY-SA 2.0)

FC Groningen komt net als alle overige profclubs tot 1 juni in competitieverband niet in actie. Dat meldde premier Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie.

Daar werd gezegd dat alle maatregelen om het coronavirus in te dammen tot 28 april verlengd worden. Maar voor grote evenementen geldt een verbod tot 1 juni en daar valt volgens Rutte ook het betaald voetbal onder. Ook zonder publiek wordt niet gespeeld.

De KNVB gaat woensdag in overleg met de UEFA of de competities in juni en juli uitgespeeld kunnen worden. Officieel moeten de competities in de Europese landen voor 1 juli klaar zijn. Mogelijk wordt er een uitzondering gemaakt. De KNVB houdt er echter rekening mee dat het betaald voetbal helemaal stil gelegd wordt. Dat is bij het amateurvoetbal inmiddels gebeurd.