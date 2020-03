FC Groningen-fans helpen Voedselbank op eerste bezorgdag

nieuws

Vanaf maandag brengt de Voedselbank het eten van de mensen bij de mensen thuis. Vrijwilligers brengen het voedsel rond. Supporters van FC Groningen waren vandaag als eerst aan de beurt de producten langs te brengen.

“Je had natuurlijk de actie met spandoeken om mensen in de zorg te steunen, maar we wilden ook graag concreet iets doen. Dus de voedselbank is nu de eerste die gebruik maakt van onze diensten,” aldus John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen. Samen met de Noordtribune wil de supportersvereniging zo veel mogelijk mensen helpen. “Mensen kunnen naar Noordtribunegroningen.nl gaan en daar aangeven wat voor hulp ze nodig hebben, dat kan van alles zijn. Van boodschappen doen tot de hond uit laten”. De Jonge roept daarmee ook andere mensen met een hulpvraag op zich te melden.

Voor de Voedselbank is de nieuwe situatie ook wennen. Normaalgesproken komen mensen langs bij de Voedselbank om zelf, samen met een vrijwilliger te winkelen. Nu doet de vrijwilliger de boodschappen en worden ze vervolgens bezorgd. “Op deze manier willen we gewoon voorkomen dat het coronavirus zich verspreid, en we zijn nu ook voorbereid als er nog een lockdown zou komen,” zegt Monique Bueving van de Voedselbank.

Ook in de huidige situatie blijft het lastig om genoeg afstand van elkaar te bewaren: “Het blijft lastig, maar we blijven elkaar er op aanspreken. Het is ook moelijk omdat je én je werk moet doen én afstand moet bewaren,” aldus Bueving.