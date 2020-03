FC Groningen gaat niet akkoord met straf KNVB

nieuws

Foto Erick Bakker. Vuurwerk bij FC Groningen

FC Groningen gaat in beroep tegen de straf die de KNVB aan de club heeft opgelegd vanwege het afsteken van vuurwerk in de thuiswedstrijd tegen Ajax in januari.

Dat is een boete van 17.500 euro en dat vak F bij een wedstrijd leeg moet zijn. Vanuit dat vak werd het vuurwerk afgestoken en werd een rookpot op het veld gegooid.

Algemeen directeur Wouter Gudde vindt dat een heel vak niet de dupe mag worden van het gedrag van enkele individuen: “We gaan niet ontkennen dat er vuurwerk is afgestoken, maar wij willen voorkomen dat onschuldige supporters worden gedupeerd door medesupporters die, ondanks de vele inspanningen en aanbiedingen van de club om tot gecertificeerde sfeeracties te komen, toch vuurwerk blijven afsteken en daarmee de overige supporters en de club willens en wetens benadelen.”