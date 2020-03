FB Oranjewoud neemt aandelen gemeente Groningen Airport Eelde over

nieuws

Foto Andor Heij: Vliegtuig gaat op Groninger Airport Eelde landen.

De gemeente Groningen heeft alle aandelen in Groningen Airport Eelde (GAE) voor een symbolisch bedrag van één euro verkocht aan de stichting FB Oranjewoud.

De gemeente heeft 26 procent van de aandelen van het vliegveld in bezit. Groningen wilde al een tijd van deze aandelen af. Die stonden ook voor één euro in de boeken. FB Oranjewoud heeft als doel het ondernemersklimaat in het noorden te verbeteren en vindt het belangrijk dat Noord Nederland een vliegveld heeft.

FB Oranjewoud is volgens de gemeente een geschikte partij die ondernemersvisie kan vertegenwoordigen. Jorrit Volkers, bestuursvoorzitter van de stichting FB Oranjewoud zegt: “Groningen Airport Eelde is een essentieel onderdeel van de Noord-Nederlandse infrastructuur. Het vliegveld is voor Noord-Nederland een belangrijke, aantrekkelijke vestigingsfactor. Bovendien is Groningen Airport Eelde een mogelijk goede aanjager van de werkgelegenheid in de regio.”