Extra voorlichting voor terugkerende studenten Vindicat over corona

Foto: Andor Heij

De negenhonderd studenten van Vindicat die zaterdagochtend terugkeren uit Noord Italië krijgen extra voorlichting over het coronavirus. Dat meldt de GGD. De voorlichting gebeurt op een locatie op de route naar de eindbestemming Kardinge.

Niemand van de studenten is achtergebleven in Italie. Dat zou gebeuren als iemand ziekteverschijnselen had. Alleen studenten met klachten worden getest. Bij de anderen heeft het geen zin, omdat die te weinig virus zouden hebben om positief te testen.

Als studenten ziekteverschijnselen vertonen moeten ze contact met een huisarts of de GGD opnemen en twee weken thuis blijven.