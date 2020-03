Ernstig eenzijdig verkeersongeluk in Haren: “Mogelijk twee zwaargewonden”

nieuws

Bij een verkeersongeluk op de Rijksstraatweg in Haren zijn zondagavond mogelijk twee mensen ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 23.30 uur. “Het gaat om een eenzijdig ongeluk”, vertelt een politiewoordvoerder. “De situatie lijkt behoorlijk ernstig. Daarom is er ook een traumahelikopter opgeroepen. Mogelijk gaat het om twee zwaargewonden.” Behalve de traumahelikopter is ook de brandweer ter plaatse. De Harense brandweer wordt geassisteerd door de collega’s uit Stad die met de grote hulpverleningswagen zijn uitgerukt.

Vijf ambulances

Incidentfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl ziet rond middernacht dat er veel hulpverleners ter plaatse zijn. “Er staan hier vijf ambulances. Zojuist is ook het MMT, het Mobiel Medisch Team, gearriveerd.” Ten Cate omschrijft de situatie als rustig. “Het MMT is in één van de ambulances bezig om een slachtoffer te stabiliseren.” Rond 00.15 meldt hij dat drie ambulances zonder slachtoffers zijn vertrokken.

“Een vierde ambulance is zojuist met een slachtoffer aan boord vertrokken”, ziet Ten Cate rond 00.20 uur. “Deze rit naar het ziekenhuis gaat onder begeleiding van het MMT. Artsen die in dit team zitten reizen dus mee om tijdens de rit hulp en zorg te kunnen verlenen aan het slachtoffer.”

Vanwege het ongeluk is de Rijksstraatweg afgesloten voor het verkeer.

