“Eindexamens voor de zomer afronden, studievertraging mbo onvermijdelijk”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het is de intentie van het ministerie van Onderwijs om de Centrale Eindexamens in het voortgezet onderwijs voor de zomervakantie af te ronden. Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs donderdagochtend gezegd in het radioprogramma 1 op 1 op NPO Radio 1.

“De eindexamens in het voortgezet onderwijs gaan in principe door”, zegt minister Van Engelshoven. “De bedoeling is dat de examens ondanks het coronavirus dat momenteel woedt, gaan worden afgenomen op een manier die qua gezondheid voor iedereen verantwoord is. Scholen zullen hier maatwerk in moeten gaan leveren.” Van Engelshoven sluit zich daarbij aan bij een uitspraak van collega-minister Arie Slob (ChristenUnie). Die liet afgelopen weekend weten dat scholen op zoek moeten gaan naar grote zalen waar eindexamenleerlingen op een afstand van anderhalve meter van elkaar kunnen zitten. Eventueel is het volgens Slob ook mogelijk om scholieren in verschillende ruimtes of leslokalen te zetten.

Studievertraging mbo onvermijdelijk

De situatie in het mbo is ingewikkelder. “We willen de examens in het middelbaar beroepsonderwijs zoveel mogelijk door laten gaan om studievertraging te voorkomen.” Toch lijkt studievertraging voor veel studenten onvermijdelijk. “We proberen door te laten gaan wat mogelijk is. Toch zien we ook studenten die niet naar hun stage kunnen omdat leer- of stagebedrijven dicht zijn of bedrijven die studenten juist naar huis hebben gestuurd.” Toch wil de minister dat ook binnen het mbo de examens zoveel mogelijk door gaan. “Dit kan online, maar praktijkexamens kunnen ook worden afgenomen volgens de richtlijnen van het RIVM.”

Zomervakantie opheffen

Ondertussen gaan er geluiden op om de zomervakantie op te heffen. Argument is dat scholieren nu thuis zitten waardoor men in de zomervakantie zou kunnen werken. “Daar kan ik nu nog niets over zeggen. Het is een proces dat we van dag tot dag moeten bekijken. We zoeken met mijn allen naar de beste mogelijkheden en ik sluit niets uit. Maar het is niet verstandig om daar nu al uitspraken over te doen.”

Compliment

“Wel wil ik nog een groot compliment maken aan al die mensen die werkzaam zijn in het onderwijs”, zegt de minister tot slot. “Ongelofelijk hoe snel men weet om te schakelen naar afstandsonderwijs. Hoe creatief leraren en docenten wel niet zijn. Geweldig om te zien dat iedereen zijn schouders er onder zet om er voor te zorgen dat het leren door moet gaan.”