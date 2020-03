Eerste kievitsei Groningen gevonden in Leegkerk

nieuws

Eerste kievitsei gevonden.

Weidevogelbeschermer Bertjaap Darwinkel uit Roden heeft maandag het eerste kievitsei in de provincie Groningen gevonden. Darwinkel vond het nest in de gemeente Groningen, in Leegkerk.

Het gebeurde op het land van melkveehouder Dirk Klooster. Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West hebben de vondst gecontroleerd en goedgekeurd.

Vorig jaar vond Darwinkel op hetzelfde perceel ook al het eerste kievitsei. Door de hoge grondwaterstand en het kruidenrijke gras is dit een uitermate geschikt perceel voor weidevogels.

Landelijk werd het eerste ei dit jaar gevonden op 2 maart in Bruchem in de gemeente Gelderland.