‘Een uur lang verlichting uit doen voor alles wat er nu gebeurt’

Foto: flickr.com/photos/cpstorm/

Het Wereld Natuurfonds roept mensen op om zaterdagavond een uur lang de verlichting in hun huizen uit te schakelen. De actie is een onderdeel van het jaarlijkse Earth Hour.

“De wereld zit midden in een gezondheidscrisis”, vertelt directeur Kirsten Schuijt van WNF Nederland. “Het coronavirus beheerst op dit moment ons leven. Dit vraagt veel van al die mensen met vitale beroepen die onze maatschappij draaiende houden. Wij willen hen wereldwijd een grote steun betuigen en bedanken voor al het belangrijke werk dat zij op dit moment voor ons doen. Het jaarlijkse Earth Hour zal vanwege de crisis anders ingevuld worden. Dit betekent dat we geen grote evenementen organiseren, maar dat we wel één uur lang het licht uit doen voor de aarde én om stil te staan bij alles wat er in de wereld gebeurt. Juist nu.”

Daarnaast roept WNF op om de petitie ‘Voice for the Planet’ te tekenen. “Alle stemmen worden gebruikt om onze wereldleiders in actie te laten komen om onze prachtige aarde te beschermen”. Earth Hour begint zaterdagavond om 20.30 uur. Het wordt jaarlijks gehouden op de zaterdag voor de zomertijd van kracht wordt.

