Eén nieuwe corona-besmetting in gemeente Groningen

Bij het RIVM is sinds zondagmiddag één nieuwe patiënt met een bevestigde corona-besmetting gemeld in de gemeente Groningen. Daarmee komt het totale aantal gemelde besmettingen in de gemeente op zeven.

In de rest van het land zijn in totaal 277 nieuwe besmettingen geregistreerd. Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 1413. Ook zijn er sinds gisteren 4 patiënten overleden.

Let wel: Het aantal besmettingen dat het RIVM meldt is een stuk lager dan de schatting van de GGD’s in Nederland. Niet iedereen met ziekteverschijnselen wordt getest en ze schatten dat zo’n tachtig procent van alle besmettingen onder de radar blijft.