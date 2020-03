Een jaar fractievoorzitter: armoede, duurzaamheid en een vergrootglas

Een jaar is hij nu fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Groningen: Julian Bushoff (22). “Ik vind het ontzettend leuk om te doen en doe dit met veel energie.”

De keuze voor Bushoff kwam vorig jaar, mede vanwege zijn leeftijd, als een verrassing. Toch kan een jaar later gesteld worden dat één van de jongste fractievoorzitters in het land wel op zijn plaats zit. “Het is heel leuk. Je komt met heel veel mensen in contact en we hebben afgelopen jaar echt dingen kunnen doen die belangrijk zijn op het gebied van duurzaamheid en armoede. Voor laatstgenoemde hebben we regelingen op kunnen zetten zodat er voor deze mensen extra geld beschikbaar kwam, hebben we mensen aan het werk geholpen en zijn we druk bezig om meer betaalbare woningen te realiseren.”

Zonder ontbijt naar school

Vooral de armoede is een onderwerp dat Bushoff raakt. “Eén op de vijf kinderen groeit hier op in armoede. Ik was laatst op een school en dan praat je met kinderen die zonder ontbijt naar school zijn gegaan. Dat is iets wat mij echt raakt. Dat doet mij echt pijn. En daar moeten we ook heel snel iets aan gaan doen.”

“Je leven ligt onder een vergrootglas”

Maar het fractievoorzitterschap heeft ook een keerzijde. “Ik merk wel dat je leven ineens onder een vergrootglas ligt. Als ik de stad in ga om wat te drinken met vrienden en vriendinnen dan komt het voor dat ineens iemand mij aanschiet die het wil hebben over een politiek onderwerp. Dat vind ik wel lastig. Daarnaast moet ik opletten wat ik doe. Ik kan bijvoorbeeld niet eens flink uit de band springen want ik ben wel die fractievoorzitter.”

Toch ervaart Bushoff dat hij nog maar net onderweg is. “Kijk, het blijft politiek. Door iets stoms of doms kun je zo weg zijn. Maar vooralsnog vind ik het super en hoop ik over een jaar nog steeds deze functie te bekleden. Ook hier in Groningen, want van deze stad en gemeente ben ik echt gaan houden.”