Duitsland tot in ieder geval 20 april grotendeels op slot

nieuws

Foto: Bouwe Brouwer - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2202205

Duitsland gaat de maatregelen die het genomen heeft om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in ieder geval niet voor 20 april versoepelen. Dat meldt Der Tagesspiegel zaterdagmiddag.

In Duitsland zijn op bepaalde gebieden strengere maatregelen genomen dan hier in Nederland. Zo is het er verboden om met meer dan twee mensen de straat op te gaan, waarbij er een uitzondering geldt voor gezinnen. De Duitse politie heeft de opdracht gekregen om hier op te handhaven. Wie betrapt wordt riskeert een boete die op kan lopen tot maximaal 25.000 euro. Net als in Nederland zijn café’s en restaurants er gesloten. Ook kappers, nagelstudio’s, schoonheidsspecialisten en scholen houden hun deuren dicht.

Zeker 325 mensen zijn in Duitsland overleden aan het coronavirus. Van vijftigduizend mensen is bekend dat ze besmet zijn.