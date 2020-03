Duikers ingezet voor kat die vastzit onder steiger

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Duikers van de brandweer zijn donderdagmiddag ingezet bij een reddingsactie aan de Hein Leemhuisstraat in Hoogkerk. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een huisdier in problemen kwam rond 15.45 uur bij de hulpdiensten binnen. “Bij een woning was een kat vast komen te zitten onder een steiger”, vertelt Ten Cate. “Duikers van de brandweer zijn ingezet om de kat te bevrijden. Een duiker is het water ingegaan. Met behulp van een vangstok kon het dier onder de steiger vandaan worden gehaald.

Volgens Ten Cate hebben medewerkers van de Dierenambulance de kat opgevangen en meegenomen naar een opvangcentrum. Hoe de kat onder de steiger kon komen is onbekend.