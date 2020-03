nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

In het noorden komen drie centrale opvangplekken om coronapatiënten op te vangen die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben. Het gaat om patiënten die niet meer naar huis kunnen of thuis onvoldoende zorg kunnen krijgen.

In elke noordelijke provincie komt een dergelijke plek. In Groningen is dat het revalidatiecentrum Eemsdelta in Delfzijl. Mensen die daar revalideren worden elders ondergebracht.

Op deze manier moeten de ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties ontlast worden.