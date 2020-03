Drastische maatregelen nodig rond corona-uitbraak: “Even geen leuke uitstapjes meer doen”

Er zijn drastische maatregelen nodig om de corona-uitbraak een halt toe te roepen. De huidige maatregelen zijn veel te licht. Dat zegt hoogleraar microbiologie Alex Friedrich van het UMCG.

Afgelopen maandag maakte het RIVM bekend dat mensen er verstandig aan doen om niet meer elkaars handen te schudden en als je moet hoesten dit in je elleboog moet doen. “Volgens mij moet je toe naar een heel ander niveau”, zegt Friedrich. “Noord-Brabant is op dit moment het Italië van Nederland. Wil je deze uitbraak indammen dan zul je alle grote evenementen af moeten gelasten. Kijk, ik ben geen burgemeester of iemand die werkzaam is voor een Veiligheidsregio. Maar als ik nu in mijn agenda een symposium geplanned had staan hier op het UMCG dan had ik die zeker afgelast.”

Serieus probleem

Premier Mark Rutte (VVD) die woensdagmiddag in de stad was denkt dat het vooral belangrijk is om kalmte te bewaren. “Ik vertrouw volledig op de mensen van het RIVM en de GGD’s. Op dit moment hebben we alleen voor de provincie Brabant maatregelen genomen. Maar het zijn momentopnames. De situatie verandert van minuut tot minuut. En we zijn voorbereid om maatregelen te nemen voor de rest van het land.” Op de vraag of we ons zorgen moeten maken? “Het heeft geen zin om de hele dag rond te lopen met ‘oh ik maak me zorgen’, maar we hebben wel te maken met een serieus probleem.”

“Kappen met dingen waarbij grote groepen mensen samenkomen”

Toch staat Friedrich niet alleen in zijn mening om grote evenementen af te gelasten. Op social media-kanalen laat Jelmer Visser een vergelijkbaar geluid horen. Visser valt de laatste dagen op Twitter op vanwege het publiceren van kaarten waar corona-besmettingen in Nederland worden geconstateerd. “Ik hoop echt dat jullie me over een maand uitlachen met je was echt bang hè? Met je stomme kaart voor een griepje. Laten we hopen dat het zo is maar nu gaan we met heel West-Europa richting Italië. En ik wil geen lock down. Jullie ook niet. De beste manier om dat te voorkomen is zoveel mogelijk kappen met dingen doen waarbij grote groepen mensen samenkomen. Weet je wat echt afschuwelijk voelt? Dit al drie weken zien aankomen en de hele treinramp voor je ogen zien gebeuren terwijl heel veel anderen rustig doorgaan met waar ze mee bezig zijn.”

Iedereen wordt ziek

Friedrich verwacht dat iedereen ziek gaat worden. “Dit is een virus dat voor ons lichaam onbekend is. Tachtig procent zal te maken krijgen met milde klachten. De aandacht gaat uit naar de overige twintig procent waarvan een deel opgenomen zal moeten worden in het ziekenhuis.” De hoogleraar benadrukt dat het momenteel verstandig is om even een ‘pas op de plaats te maken’. Visser laat op Twitter weten: “Jouw plezieruitje kan een virus verder verspreiden. Feestjes en evenementen doen we wel weer als deze onzichtbare vijand verslagen en kapot is.”

Hier is de bijgewerkte versie van de #Coronakaart van Nederland op 11 maart 2020. Er zijn oa #COVIDー19 – infecties vastgesteld in Enschede, Heerlen, Vlissingen, Apeldoorn, Lelystad, Amersfoort, Drachten en Roosendaal. Het totale aantal bevestigde besmettingen komt uit op 510. pic.twitter.com/9WdNJAfJpt — Jelmer Visser (@DieTukkerfries) March 11, 2020