Donar geeft na rust wedstrijd uit handen

foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft zaterdagavond in Rotterdam met 79-66 verloren van Zeeuw & Zeeuw Feyenoord. Eerder dit seizoen wonnen de Rotterdammers ook al in eigen huis van de Groninger basketballers.

Tot aan de rust was er nog niets aan de hand voor Donar. Aan het eind van het eerste kwart stond de ploeg met 12-13, bij rust was Donar nog een puntje meer uitgelopen: 35-37. Na rust ging het mis. De thuisploeg maakte een 19-2 run, en aan het eind van het derde kwart was de stand 58-49. In het laatste kwart liep Feyenoord nog verder uit.

Topscorers bij Donar waren Donte Thomas met 14 punten en Vernon Taylor met 10 punten.