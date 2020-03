Doek voor drafbaan in Stadspark valt waarschijnlijk in 2021

nieuws

Foto: Lesley Pietens

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om het huurcontract met de Koninklijke Harddraverij- en RenVereniging Groningen voor de drafbaan in het Stadspark in 2021 op te zeggen.

Het gemeentebestuur, uit name van wethouder Inge Jongman, zegt geen toekomstperspectief meer te zien voor de drafsport op de Drafbaan. De koersen trekken steeds minder publiek, investeringen in delen van de baan staan al sinds 2014 stil. Nu er opnieuw een investering nodig is van 80.000 euro, besluit de gemeente de drafbaan op te offeren voor haar plannen voor meer festivals en evenementen op het terrein.

De KHRV laat het er echter niet bij zitten. “Een echte Groninger geeft niet op, dus ook wij niet! De drafbaan Groningen heeft al 134 jaar bestaansrecht. Een beslissing als deze heeft landelijk impact”, zo schrijft de vereniging op haar Facebookpagina.