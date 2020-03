Doek valt voor Flybe; onduidelijkheid over lijnvlucht vanaf Eelde naar London Southend

nieuws

Foto: AeroPixels via WikiMedia Commons (CCY 2.0)

De Britse vliegmaatschappij FlyBe is failliet. Daarom zijn vanaf woensdagavond alle vluchten gecanceld. Of het faillissement invloed heeft op de vluchten die Stobart Air (een zusterbedrijf van Flybe) uitvoert vanaf Groningen Airport Eelde, is nog niet duidelijk.

Middels een brief en een tweet roept Flybe reizigers op niet meer naar de luchthaven te komen voor hun vlucht. Het is nog niet duidelijk of Stobart Air, die de lijndienst van Groningen Airport Eelde naar London Southend uitvoert, met een alternatief komt.

Flybe zat al langere tijd in financieel zwaar weer. In januari kreeg het bedrijf nog tijdelijk uitstel van betaling voor belastingen, de zogenaamde Air Passenger Duty (APD). De grootste regionale luchtvaartmaatschappij van Europa zou te maken hebben met fors minder boekingen. Hoewel het bedrijf dit zelf ontkent, meldt de BBC dat het coronavirus de genadeklap heeft toegebracht aan Flybe.

Afgelopen maandag meldde Groningen Airport Eelde nog dat Flybe, door een wijziging in de vliegtijden vanaf London Southend, meer bestemmingen vanaf Eelde mogelijk maakte.