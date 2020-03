Districtsbeker: Be Quick 1887 (zat) uitgeschakeld. GRC loot reserves Staphorst

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 (zaterdag) - Hoogeveen

De zaterdagafdeling van Be Quick 1887 dat in de derde klasse speelt heeft in de beker niet kunnen stunten tegen hoofdklasser Hoogeveen. De Groningers verloren woensdagavond thuis met 5-0.

In het eerste kwartier kon Be Quick aardig meekomen en kregen de Groningers twee aardige kansen. Daarna nam Hoogeveen het heft in handen en bleek het klassenverschil veel te groot. Hoogeveen scoorde voor rust twee keer en door de derde direct na de pauze was de wedstrijd beslist.

Be Quick 1887 – Hoogeveen 0-5. 0-1 Bjorn Zwikker (36), 0-2 Aron Timmerman (40.), 0-3 Bjorn Zwikker (46.), 0-4 Twan Berends (69.), 0-5 Bjorn Zwikker (78.). Toeschouwers: 110.

Eersteklasser GRC Groningen is nog de enige vertegenwoordiger uit de gemeente Groningen in het bekertoernooi. Er werd woensdagavond in Emmeloord geloot. GRC speelt in de kwartfinale uit tegen de reserves van hoofdklasser Staphorst. Wanneer GRC wint speelt de ploeg volgend seizoen in de grote KNVB beker. De loting:

Staphorst 2 – GRC Groningen

Hoogeveen – d’Olde Veste ’54

Hoogezand – Buitenpost

ACV – Flevo Boys

Halve finale:

Winnaar Hoogezand/Buitenpost – winnaar Staphorst 2/GRC Groningen

Winnaar ACV/Flevo Boys – winnaar Hoogeveen/d’Olde Veste ’54