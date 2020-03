Diederik van der Meide stopt als directeur Bevrijdingsfestival

nieuws

Foto: OOG tv

Na twintig jaar werkzaam te zijn geweest voor de stichting Vier 5 mei, die het Bevrijdingsfestival Groningen organiseert, neemt directeur Diederik van der Meide afscheid. Hij werkt deze editie voor het laatst voor het festival.



Diederik: “Na twintig jaar is het mooi geweest. Het festival ging me altijd na aan het hart. Ik ben trots op de ontwikkelingen die we met dit festival hebben doorgemaakt. Met zowel het muzikale programma als de projecten daaromheen hebben we fantastische dingen bereikt’.

De stichting is op zoek naar een nieuwe directeur. De raad van toezicht heeft een profiel opgesteld voor de functie. De vacature is hier te vinden.