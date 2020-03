Dhani Hoekstra stopt met hongerstaking

nieuws

Vijf weken lang was hij in hongerstaking, maar vanaf vandaag gaat Dhani Hoekstra uit Ten Post weer eten. Dat maakte hij donderdagochtend bekend in het radioprogramma ‘Jan-Willem start op!’ op Radio 2.

Hoekstra begon 35 dagen geleden met zijn hongerstaking om aandacht te vragen voor de aardbevingsproblematiek. Hij zei toen pas te zullen stoppen als er goede afspraken op papier stonden voor alle mensen die in de problemen zitten.

Hoekstra vertelde drie weken geleden al tegen OOGtv dat het staken hem zwaar viel. “Ik heb het heel erg koud en ik ben heel erg vermoeid,” zei hij toen. “Het voelt alsof je griep gaat krijgen, met last in je spieren. Maar we gaan er voor: er is een hoger doel. Het is puur doorzettingsvermogen en verstand op nul. Verder krijg ik veel steun van andere gedupeerden, die geven mij veel kracht en brandstof om door te gaan.”

Vanochtend vertelde Hoekstra op Radio 2 dat het nu genoeg is geweest. “Het gaat fysiek nog wel goed. Het is de afgelopen weken gebleken dat het lastig is om het bureaucratische moeras te doorbreken.” Er is wel een toezegging geweest. “Afgelopen vrijdag hebben we een mooi bedrag aangeboden gekregen. Maar om maar een voorbeeld te geven van dat democratisch moeras: ik kreeg van de week een brief dat ik daar nog wel twee weken op moet wachten.” Daarnaast komt hij ook weer in het versterkingsprogramma, waar hij eerder uit werd gezet.

Naar aanleiding van Hoekstra’s hongerstaking startten Radio 2 DJ’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte de petitie ‘Gas op die lolly’, om de aardbevingsproblematiek weer op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Die is inmiddels door ruim 24.000 mensen ondertekend.