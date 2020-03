Degradatiezorgen VVG nemen toe na verlies tegen ‘d Olde Veste ’54

sport

Foto Andor Heij. VV Groningen - Olde Veste

VV Groningen ging in eigen huis met 4-2 onderuit tegen middenmoter ‘d Olde Veste ’54 uit Steenwijk VVG blijft laatste in de eerste klasse E zaterdag en zag concurrent PKC’83 drie punten uitlopen.

Een verdedigingsfout bij VVG zorgde voor de 0-1 door Daan Postma. De ploeg uit Steenwijk kreeg diverse kansen, maar wist de score niet hoger op te voeren.

Na rust had VVG een sterke fase en Yoshi Supriatra maakte er 1-1 van. Olde Veste zette aan en liep uit naar 1-3 via Rein Werumeus-Buning en Davy Kuurman. Na 87 minuten zette Danny Harms goed door en VVG mocht weer hopen: 2-3. Maar een minuut later werd het 2-4 door Sten Toeter. Olde Veste kreeg in de absolute slotfase nog een paar goede kansen.

VVG staat stijf laatste met zeven punten achterstand op PKC’83. Alleen nummer 14 degradeert rechtstreeks. “Ik werd vanmorgen wakker en dacht: Dit is onze laatste kans om naar een nacompetitieplek te gaan”, aldus VVG trainer Mustafe Ahmed. “Nu wordt het wel heel erg lastig. We staan op de plek waar we horen te staan. Misschien moeten we wel een stap terug doen, om dan twee stappen vooruit te zetten”.