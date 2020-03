Definietief groen licht voor nieuwe Papiermolentunnel

nieuws

Tussen zwembad De Papiermolen en de Rivierenbuurt komt definitief een langere fietstunnel onder de zuidelijke ringweg. Tegen het tracébesluit zijn geen bezwaren ingediend.

In het Tracébesluit over de zuidelijke ringweg van 2014 was deze nieuwe fietstunnel nog niet opgenomen. Toen werd nog gedacht aan een voetgangersbrug over de ringweg heen. Mede dankzij de inzet van buurtbewoners is er een aangepast plan gemaakt. De voetgangersbrug is hierin geschrapt.

In het besluit staat dat de huidige fietstunnel onder de zuidelijke ringweg bij zwembad De Papiermolen plaats gaat maken voor een langere tunnel. Deze gaat niet alleen onder de ringweg door, maar ook onder de nieuwe verbindingsweg die de Hereweg gaat verbinden met de Brailleweg. Aan de kant van de Rivierenbuurt worden de Maaslaan en de Merwedestraat iets verlaagd. Zo kunnen fietsers de gehele tunnel doorkijken, wat hun gevoel van veiligheid vergroot.

Wanneer de nieuwe tunnel er ligt, is nog niet bekend.