De Oude Bieb sluit per direct om kwetsbare bezoekers en werknemers te beschermen

Foto: Google Streetview

Kringloopwinkel en sociale huiskamer De Oude Bieb in Lewenborg sluit per direct de deuren tot en met 31 maart. Dat doet de organisatie omdat veel werknemers en bezoekers mensen zijn met een kwetsbare gezondheid.

“Wij als Oude Bieb proberen hiermee de zwakkeren en dierbaren onder ons in bescherming te nemen. Tijdelijk sluiten is een stevige maatregel en we hopen dat we vanaf 1 april weer open kunnen,” zo schrijft Saskia Osinga van De Oude Bieb.

Verder worden ook kringloopgoederen niet opgehaald en niet in ontvangst genomen.